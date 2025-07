Trump "sta seriamente considerando" di graziare Sean "Diddy" Combs

HQ

A quanto pare, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando se graziare Sean "Diddy" Combs, dato che l'ex rapper e produttore musicale rischia la condanna entro la fine dell'anno.

Una fonte dell'amministrazione ha detto a Deadline che la grazia di Trump per Diddy è stata "seriamente presa in considerazione" alla Casa Bianca. Trump sarebbe stato anche oggetto di una petizione da parte dei soci di Diddy. Sebbene la questione sia stata menzionata da Trump in precedenza, non ci sono aspettative che la grazia vada a buon fine o meno fino a quando il presidente non metterà nero su bianco.

Combs potrebbe trascorrere fino a tre anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di reati legati alla prostituzione. In particolare, Diddy non è stato giudicato colpevole delle accuse federali più gravi mosse contro di lui. Da allora ha chiesto di essere rilasciato con una cauzione di 50 milioni di dollari, ma i giudici gli hanno negato.

Gli addetti ai lavori ritengono che la decisione di Trump sulla grazia di Diddy potrebbe essere una distrazione mentre incombono speculazioni sulla sua presunta relazione con il noto molestatore sessuale Jeffrey Epstein. Mentre Trump nega l'esistenza dei cosiddetti file di Epstein e afferma di non aver mai avuto il "privilegio" di visitare l'isola di Epstein, la frustrazione cresce anche tra i suoi più fedeli sostenitori del MAGA.