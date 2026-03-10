Trump su Cuba: "Potrebbe essere o meno una presa amichevole"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lunedì che Cuba è in "gravi difficoltà" a livello umanitario e ha suggerito che gli sforzi degli Stati Uniti per influenzare l'isola potrebbero o meno equivalere a una "presa di potere amichevole." Parlando a una conferenza stampa a Doral, Florida, Trump ha sottolineato che il Segretario di Stato Marco Rubio sta gestendo la situazione, aggiungendo che i problemi economici ed energetici di Cuba sono gravi.

Come afferma Trump (via USA Today): "Lui sta affrontando la situazione e potrebbe essere una presa amichevole, potrebbe non essere una presa amichevole.Non importerebbe molto perché sono davvero distretti a... Come si suol dire, fumi. Non hanno energia, non hanno soldi."

Il governo cubano non ha confermato i colloqui con gli Stati Uniti, anche se rapporti indicano che potrebbero essere in corso discussioni informali con Raul Guillermo Rodriguez Castro, nipote dell'ex presidente cubano Raul Castro. Gli esuli cubani a Miami hanno storicamente cercato di rovesciare il governo cubano, che è al potere fin dalla rivoluzione di Fidel Castro.