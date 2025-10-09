Trump sulla Spagna: "Forse bisognerebbe cacciarli dalla Nato"

HQ

Trump ha criticato la spesa per la difesa della Spagna in passato. Ora l'ha fatto di nuovo. Durante un'apparizione congiunta con il presidente della Finlandia giovedì, Trump ha suggerito che la Spagna dovrebbe essere rimossa dalla NATO, sostenendo che non ha soddisfatto le aspettative di difesa dell'alleanza. "Ho chiesto che pagassero il 5 per cento, non il 2 per cento. E la maggior parte delle persone pensava che non sarebbe successo, ed è successo praticamente all'unanimità. Ne abbiamo avuto uno in ritardo. Era la Spagna. Spagna, devi chiamarli e scoprire perché sono in ritardo. E stanno anche andando bene, sai, credo, grazie alle cose che abbiamo fatto. Stanno bene. Non hanno scuse per non farlo, ma va bene così. Forse dovresti buttarli fuori dalla NATO, francamente". Cosa pensa degli ultimi commenti di Trump? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!