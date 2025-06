Trump sull'ingresso nel conflitto israelo-iraniano: "Posso o non posso farlo"

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Con l'escalation delle tensioni tra Israele e Iran, gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare le famiglie diplomatiche da Israele, mentre il presidente Trump valuta se sostenere gli attacchi israeliani contro i siti nucleari iraniani.

Ti potrebbe interessare:



Trump ha detto che "potrebbe o non potrebbe" autorizzare una risposta militare. Poi, ha detto ai giornalisti: "Non sto cercando di combattere. Ma se si tratta di scegliere tra combattere e avere un'arma nucleare, devi fare quello che devi fare". In un altro punto, Trump ha detto: "Potresti dover combattere".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che non cerca la guerra, ma non permetterà all'Iran di sviluppare armi nucleari. Nel frattempo, l'Iran ha avvertito di conseguenze devastanti se gli Stati Uniti intervengono, poiché gli attacchi aerei e i lanci di droni continuano in tutta la regione.