Trump trasforma i ritratti della Casa Bianca in attacchi politici contro Obama e Biden

Donald Trump ha trasformato una tradizione discreta della Casa Bianca in una dichiarazione politica schietta, ordinando nuove targhe sotto i ritratti presidenziali che attaccano apertamente i suoi predecessori democratici.

Barack Obama e Joe Biden

Questa settimana, i funzionari della Casa Bianca hanno svelato esposizioni riviste lungo quella che ora chiamano la "Presidential Walk of Fame", con descrizioni che sembrano meno riassunti storici e più simili ai post social di Trump sui media. L'ex presidente Joe Biden è definito "di gran lunga il peggior presidente della storia americana", mentre Barack Obama è descritto come "una delle figure politiche più divisive" che abbia mai ricoperto un incarico. Le targhe, installate lungo il colonnato dell'Ala Ovest, riflettono in modo permanente i giudizi personali di Trump. L'ingresso di Biden va oltre, affermando che è entrato in carica dopo "l'elezione più corrotta mai vista negli Stati Uniti." La presidenza di Obama è criticata per aver approvato l'Affordable Care Act, ribattezzato in modo beffoso "Unaffordable Care Act", e accusata delle sconfitte democratiche al Congresso.

Bill Clinton e Hillary Clinton

Anche il record di Bill Clinton viene minimizzato, con il merito dei successi legislativi attribuito in gran parte ai repubblicani. Una frase evidenzia la vittoria di Trump nel 2016, sottolineando che Hillary Clinton "ha perso la presidenza contro il presidente Donald J. Trump!"

Ronald Reagan

Al contrario, i presidenti repubblicani ricevono un trattamento entusiasta. La targa di Ronald Reagan lo loda come "Il Grande Comunicatore" e persino afferma che Reagan fosse personalmente un fan di Trump, un complimento che Trump ricambia allo stesso modo.

Biden come autopen

In una mossa particolarmente provocatoria, tempo fa, il ritratto di Biden era stato completamente rimosso e sostituito con l'immagine di un autopenn, facendo riferimento alle affermazioni repubblicane secondo cui gli assistenti firmavano spesso documenti a suo favore.

Rimodellare la Casa Bianca

La riforma fa parte del più ampio sforzo di Trump per rimodellare la Casa Bianca a sua immagine. I cambiamenti arrivano in un contesto di crescenti critiche alla retorica di Trump in generale, inclusa la reazione negativa per i commenti fatti dopo l'uccisione del regista Rob Reiner e di sua moglie, e mentre gli Stati Uniti affrontano una crescente pressione per la scadenza dei sussidi sanitari legati all'Affordable Care Act, lo stesso programma ora deriso sulla targa di Obama.