Tuchel spiega l'omissione di Trent Alexander-Arnold: "Alcuni altri ragazzi sono appena davanti a lui"

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Il tecnico dell'Inghilterra Thomas Tuchel ha spiegato la sua decisione di non convocare Trent Alexander-Arnold nella rosa per le poche amichevoli che giocheranno contro Uruguay e Giappone il 27 marzo (stasera alle 19:45 GMT) e il 31 marzo. Il terzino destro è stato una sorpresa assente, nonostante Tuchel abbia fatto una lista più ampia del solito di 35 giocatori. E quando Jarell Quansah ha lasciato la chiamata a causa di un infortunio al ginocchio, Tuchel ha scelto di chiamare Ben White invece del terzino destro del Real Madrid.

Parlando con Sky Sports, Tuchel ha difeso la sua decisione, basandosi su un modello di gioco diverso e "molto intenso" che potrebbe non essere il più adatto a lui. "Abbiamo creato un modello di gioco leggermente diverso quando non era al campo a settembre, ottobre, novembre. Era un modello di gioco costruito sull'intensità, sulla positività, costruito persino sul profilo del terzino destro sulle sovrapposizioni, sugli underlaps, molto intenso."

Trent Alexander-Arnold può avere speranze per la Coppa del Mondo?

Tuchel spiega che è stata "una decisione molto difficile" e l'ha presa sul mento, aggiungendo che "era con noi a giugno e forse avrebbe dovuto meritarsi una seconda possibilità."

Per ora, Tuchel dice che Trent è "nella lunga lista e tutti sono ancora in gioco. Ma al momento, altri ragazzi sono appena davanti a lui". Ha però detto che "si assicurerà di guardare qualche partita del Real Madrid, magari una partita di Champions League in diretta per avere le mie ultime impressioni".

Motivazione in più per Trent Alexander-Arnold, la cui prima stagione a Madrid è stata altavocea e con frequenti assenze dovute agli infortuni, ma ha giocato una delle sue migliori partite nel derby contro l'Atlético de Madrid la scorsa settimana.