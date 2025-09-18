Tulsa King tornerà per una quarta stagione

HQ

Dwight Manfredi è pronto a prendere il controllo di Paramount+ ancora una volta questa settimana, poiché la terza stagione di Tulsa King sarà presentata in anteprima sulla piattaforma di streaming già questa domenica. Con questo in mente, Paramount ha preso l'hype della costruzione come il momento perfetto per affermare anche che la stagione 3 non sarà quasi la fine di questo viaggio nel dramma poliziesco, poiché una quarta stagione ha avuto il via libera.

Come confermato in un comunicato stampa, Tulsa King è stato rinnovato per una quarta stagione. Non si sa una data della premiere né quando la produzione potrebbe iniziare, ma in passato Paramount è stato piuttosto veloce nel cambiare le stagioni di questo show, quindi un ritorno nel 2026 non è affatto fuori questione.

Per coloro che sono interessati a ciò che accadrà nei prossimi episodi, la sinossi della stagione 3 spiega: "Man mano che l'impero di Dwight si espande, si espandono anche i suoi nemici e i rischi per il suo equipaggio. Ora affronta i suoi avversari più pericolosi a Tulsa: i Dunmires, una potente famiglia di vecchi soldi che non gioca secondo le regole del vecchio mondo, costringendo Dwight a combattere per tutto ciò che ha costruito e a proteggere la sua famiglia.

Sei un fan di Tulsa King e guarderai la stagione 3?