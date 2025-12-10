Turchia e Stati Uniti stanno valutando il possibile ritorno di Ankara al programma dei caccia F-35

HQ

Gli Stati Uniti sono impegnati in nuovi colloqui con la Turchia riguardo al possibile ritorno di Ankara al programma dei caccia F-35, ha dichiarato mercoledì l'ambasciatore statunitense Tom Barrack. Washington ha espulso la Turchia dal progetto nel 2020 e ha imposto sanzioni dopo che Ankara ha acquistato il sistema di difesa aerea russo S-400, una decisione che gli Stati Uniti ritengono minaccia la sicurezza dell'F-35 e delle più ampie difese della NATO.

Barrack ha detto che le discussioni sono diventate più costruttive negli ultimi mesi, attribuendo al rapporto di lavoro tra il presidente Donald Trump e il presidente turco Tayyip Erdoğan la creazione di un "nuovo clima di cooperazione." Tuttavia, ha sottolineato che la legge statunitense impedisce alla Turchia di partecipare al programma finché continua a possedere o gestire il sistema S-400.

Un nuovo clima di cooperazione

Ankara sostiene che la sua rimozione dal progetto F-35 sia stata ingiusta e insiste che gli S-400 non saranno integrati nei sistemi NATO. Anche i funzionari turchi hanno ripetutamente rifiutato di annullare l'acquisto. Eppure il ministro degli Esteri Hakan Fidan afferma di aspettarsi che le sanzioni vengano revocate "molto presto", segnalando ottimismo sul fatto che gli alleati possano risolvere la disputa di lunga data.

Nonostante ostacoli evidenti, entrambe le parti sembrano desiderose di andare avanti. Washington spera che gli attuali colloqui possano produrre una svolta che soddisfi le esigenze di sicurezza di Stati Uniti e Turchia, mentre Ankara continua a cercare la riabilitazione all'interno del quadro difensivo occidentale, senza rinunciare all'equipaggiamento russo al centro dello stallo.