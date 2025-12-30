Tusk della Polonia afferma che la pace in Ucraina potrebbe arrivare entro poche settimane: "La pace è all'orizzonte"

HQ

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato martedì che la fine della guerra in Ucraina potrebbe essere raggiunta entro poche settimane, a seguito dei colloqui con i leader europei, il Canada e la NATO. Ha sottolineato che gli sviluppi diplomatici recenti hanno creato un vero slancio, anche se un accordo finale non è ancora garantito.

La pace è all'orizzonte

"La pace è all'orizzonte," ha detto Tusk a una riunione di governo a Varsavia, aggiungendo che le prossime settimane (piuttosto che mesi o anni) potrebbero rivelarsi decisive. Ha detto che le discussioni si intensificherebbero entro gennaio, quando i leader dovranno prendere decisioni concrete sul futuro dell'Ucraina e sulla sicurezza regionale.

Tusk ha indicato le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti offerte a Kiev come motivo chiave per un ottimismo cauto, ma ha riconosciuto che l'Ucraina probabilmente dovrà affrontare difficili compromessi, soprattutto sulle questioni territoriali. Il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia, e il destino dell'Ucraina orientale restano importanti punti di discussione.

Questioni spinose ancora irrisolte

I suoi commenti sono arrivati nonostante le nuove tensioni dopo che Mosca ha accusato Kiev di aver attaccato una residenza presidenziale russa, un'affermazione che l'Ucraina ha liquidato come fabbricata. Il Cremlino ha dichiarato che la sua posizione negoziale potrebbe indurirsi, sollevando dubbi su quanto velocemente possano progredire i colloqui.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato all'inizio di questa settimana che i negoziati con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky erano "molto vicini" a un accordo, anche se ha ammesso che diverse "questioni complicate" sono ancora irrisolte.