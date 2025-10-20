Tutte e quattro le versioni di Final Fantasy VII: Remake Intergrade a confronto nel nuovo video

HQ

Dopo la Gamescom, Square Enix ha ricevuto molti elogi per la versione Switch 2 di Final Fantasy VII: Remake Intergrade, che innumerevoli media (compresi noi) hanno considerato una versione molto promettente. Tuttavia, questa non è l'unica versione in cantiere, poiché Square Enix sta lavorando anche a un'edizione Xbox Series S/X del titolo, con entrambi il lancio previsto per il 22 gennaio.

Ora abbiamo un chiaro segno che Square Enix è molto soddisfatta di questa nuova versione, poiché ora hanno rilasciato un video in cui tutte e quattro le versioni disponibili girano fianco a fianco. Quello che possiamo vedere è la grandiosa sequenza di apertura del gioco, che potete trovare qui sotto.

Come abbiamo riportato in precedenza, verranno rilasciate anche le versioni Switch 2 e Xbox Series S/X insieme a una nuova patch (in arrivo anche su PC e PlayStation 5) che consente di giocare l'avventura con molta assistenza extra per renderla più accessibile ai nuovi arrivati o a coloro che vogliono giocarci per il bene della storia.