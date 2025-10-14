Tutte le 28 squadre qualificate per la Coppa del Mondo 2026 a partire da ottobre 2025
Più della metà dei partecipanti alla Coppa del Mondo 2026 sono stati confermati.
La Coppa del Mondo 2026 avrà 48 squadre, il 50% in più rispetto alla consueta competizione a 32 squadre, e si svolgerà in tre paesi: Stati Uniti, Messico e Canada. La più grande Coppa del Mondo di sempre ha ora più della metà dei partecipanti confermati: c'erano 20 squadre confermate qualificate all'inizio di questa pausa internazionale e altre otto si sono assicurate i biglietti durante la finestra di ottobre.
Questo è l'elenco delle nazioni qualificate per la Coppa del Mondo 2026 al 14 ottobre. Restano solo l'Europa e il Nord e Centro America a decidere le nazioni qualificate tramite spot diretto, il resto si deciderà tramite spareggi (4 per l'Europa, 2 per il resto delle confederazioni).
Africa (9/9 + 1 posto nei playoff)
- Algeria
- Egitto
- Ghana
- Marocco
- Tunisia
- Costa d’Avorio
- Senegal
- Capo Verde
- Sud Africa
Asia (8/8 + 1 posto nei playoff)
- Australia
- Iran
- Giappone
- Giordania
- Corea del Sud
- Qatar
- Arabia Saudita
- Uzbekistan
Europa (1/12 + 4 posti playoff)
- Inghilterra
Oceania (1/1 + 1 posto nei playoff)
- Nuova Zelanda
Sud America (6/6 + 1 posto nei playoff)
- Argentina
- Brasile
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
America del Nord e Centro (3 paesi ospitanti + 0/3 + 2 posti playoff)
- Stati Uniti
- Messico
- Canada
Chi pensi vincerà la Coppa del Mondo 2026 la prossima estate?