Sport

Tutte le 28 squadre qualificate per la Coppa del Mondo 2026 a partire da ottobre 2025

Più della metà dei partecipanti alla Coppa del Mondo 2026 sono stati confermati.

La Coppa del Mondo 2026 avrà 48 squadre, il 50% in più rispetto alla consueta competizione a 32 squadre, e si svolgerà in tre paesi: Stati Uniti, Messico e Canada. La più grande Coppa del Mondo di sempre ha ora più della metà dei partecipanti confermati: c'erano 20 squadre confermate qualificate all'inizio di questa pausa internazionale e altre otto si sono assicurate i biglietti durante la finestra di ottobre.

Questo è l'elenco delle nazioni qualificate per la Coppa del Mondo 2026 al 14 ottobre. Restano solo l'Europa e il Nord e Centro America a decidere le nazioni qualificate tramite spot diretto, il resto si deciderà tramite spareggi (4 per l'Europa, 2 per il resto delle confederazioni).

Africa (9/9 + 1 posto nei playoff)


  • Algeria

  • Egitto

  • Ghana

  • Marocco

  • Tunisia

  • Costa d’Avorio

  • Senegal

  • Capo Verde

  • Sud Africa

Asia (8/8 + 1 posto nei playoff)


  • Australia

  • Iran

  • Giappone

  • Giordania

  • Corea del Sud

  • Qatar

  • Arabia Saudita

  • Uzbekistan

Europa (1/12 + 4 posti playoff)


  • Inghilterra

Oceania (1/1 + 1 posto nei playoff)


  • Nuova Zelanda

Sud America (6/6 + 1 posto nei playoff)


  • Argentina

  • Brasile

  • Ecuador

  • Uruguay

  • Colombia

  • Paraguay

America del Nord e Centro (3 paesi ospitanti + 0/3 + 2 posti playoff)


  • Stati Uniti

  • Messico

  • Canada

Chi pensi vincerà la Coppa del Mondo 2026 la prossima estate?

