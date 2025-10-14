Tutte le 28 squadre qualificate per la Coppa del Mondo 2026 a partire da ottobre 2025

HQ

La Coppa del Mondo 2026 avrà 48 squadre, il 50% in più rispetto alla consueta competizione a 32 squadre, e si svolgerà in tre paesi: Stati Uniti, Messico e Canada. La più grande Coppa del Mondo di sempre ha ora più della metà dei partecipanti confermati: c'erano 20 squadre confermate qualificate all'inizio di questa pausa internazionale e altre otto si sono assicurate i biglietti durante la finestra di ottobre.

Questo è l'elenco delle nazioni qualificate per la Coppa del Mondo 2026 al 14 ottobre. Restano solo l'Europa e il Nord e Centro America a decidere le nazioni qualificate tramite spot diretto, il resto si deciderà tramite spareggi (4 per l'Europa, 2 per il resto delle confederazioni).

Africa (9/9 + 1 posto nei playoff)



Algeria



Egitto



Ghana



Marocco



Tunisia



Costa d’Avorio



Senegal



Capo Verde



Sud Africa



Asia (8/8 + 1 posto nei playoff)



Australia



Iran



Giappone



Giordania



Corea del Sud



Qatar



Arabia Saudita



Uzbekistan



Europa (1/12 + 4 posti playoff)



Inghilterra



Oceania (1/1 + 1 posto nei playoff)



Nuova Zelanda



Sud America (6/6 + 1 posto nei playoff)



Argentina



Brasile



Ecuador



Uruguay



Colombia



Paraguay



America del Nord e Centro (3 paesi ospitanti + 0/3 + 2 posti playoff)



Stati Uniti



Messico



Canada



Chi pensi vincerà la Coppa del Mondo 2026 la prossima estate?