Tutte le partite della Women's Champions League di questa settimana: orari e come guardarle

HQ

La 3ª giornata su 6 della Women's Champions League - fase a gironi si svolge questa settimana, con momenti salienti che includono Real Madrid-Paris FC, Lione-Wolfsburg martedì; Bayern-Arsenal, Atlético-Juventus e Manchester United-PSG mercoledì.

Come sempre, puoi seguire tutte le partite della Women's Champions League in diretta su Disney+. La competizione riprende la formula della fase a gironi, con solo le prime quattro squadre che si qualificano per i quarti di finale, e si addomestica tra il 5 e il 12 per giocare uno spareggio. Queste sono tutte le partite che puoi guardare questa settimana:

Martedì, 11 Novembre



Roma vs Vålerenga (18:45 CET)



OL Lione vs Wolfsburg (21:00 CET)



Real Madrid vs Paris FC (21:00 CET)



St. Pölten vs Chelsea (21:00 CET)



Mercoledì 12 novembre



Bayern München vs Arsenal (18:45 CET)



Barcellona vs OH Leuven (18:45 CET)



Manchester United vs Paris Saint-Germain (21:00 CET)



Atlético de Madrid vs Juventus (21:00 CET)



Benfica vs Twente (21:00 CET)



La prossima giornata sarà questo mese, 19-20 novembre, e la fase di campionato terminerà a dicembre (9-10 e 17). Gli spareggi della fase a eliminazione diretta si svolgeranno a febbraio, i quarti di finale ad aprile 2026 e la finale si svolgerà a Oslo quest'anno il 24 maggio. Chi pensi vincerà la Women's Champions League quest'anno?