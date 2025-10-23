Tutte le partite della Women's Nations League di questa settimana: semifinali e spareggi promozione

HQ

La fase finale della Women's Nations League inizia questa settimana, con le semifinali tra Germania e Francia e Spagna e Svezia. A differenza della competizione maschile, si tratta di un girone di andata e ritorno, che si svolge in contemporanea con gli spareggi di campionato per le Nations League A e B, a partire da venerdì 24 e martedì 28 ottobre.

Semifinale di Nations League femminile - Tappa 1



Germania-Francia: venerdì 24 ottobre, 17:45 CEST, 16:45 CEST



Spagna-Svezia: venerdì 24 ottobre, 20:00 CEST, 19:00 BST



Semifinale di Nations League femminile - Tappa 2



Francia-Germania: martedì 28 ottobre, da definire



Svezia-Spagna: martedì 28 ottobre, 19:00 CET, 18:00 GMT



Spareggi Lega A/B



Irlanda del Nord vs. Islanda: venerdì 24 ottobre alle 20:00 CEST



Finlandia-Danimarca: venerdì 24 ottobre, 18:00 CEST



Irlanda-Belgio: venerdì 24 ottobre, 20:00 CEST



Cechia-Austria: venerdì 24 ottobre, 17:30 CEST



Danimarca-Finlandia: martedì 28 ottobre, ore 18.00



Austria-Cechia: martedì 28 ottobre, 18:00 CET



Islanda-Irlanda del Nord: martedì 28 ottobre, 19:00 CET



Belgio-Irlanda: martedì 28 ottobre, 20:30 CET



Spareggi di Lega B/C



Cipro-Albania: venerdì 24 ottobre, 18:00 CEST



Kosovo-Turchia: venerdì 24 ottobre alle 17:00 CEST



Albania-Cipro: martedì 28 ottobre, da definire



Turchia-Kosovo: martedì 28 ottobre, da definire



Questa è la seconda edizione della Women's Nations League, dove la Spagna difenderà il titolo. Anche le finali saranno di andata e ritorno, che si svolgeranno il 28 novembre e il 2 dicembre e ci sarà anche la partita per il terzo posto.