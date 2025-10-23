Sport
Tutte le partite della Women's Nations League di questa settimana: semifinali e spareggi promozione
La Women's Nations League continua questo venerdì e martedì prossimo con le semifinali e gli spareggi promozione.
HQ
La fase finale della Women's Nations League inizia questa settimana, con le semifinali tra Germania e Francia e Spagna e Svezia. A differenza della competizione maschile, si tratta di un girone di andata e ritorno, che si svolge in contemporanea con gli spareggi di campionato per le Nations League A e B, a partire da venerdì 24 e martedì 28 ottobre.
Semifinale di Nations League femminile - Tappa 1
- Germania-Francia: venerdì 24 ottobre, 17:45 CEST, 16:45 CEST
- Spagna-Svezia: venerdì 24 ottobre, 20:00 CEST, 19:00 BST
Semifinale di Nations League femminile - Tappa 2
- Francia-Germania: martedì 28 ottobre, da definire
- Svezia-Spagna: martedì 28 ottobre, 19:00 CET, 18:00 GMT
Spareggi Lega A/B
- Irlanda del Nord vs. Islanda: venerdì 24 ottobre alle 20:00 CEST
- Finlandia-Danimarca: venerdì 24 ottobre, 18:00 CEST
- Irlanda-Belgio: venerdì 24 ottobre, 20:00 CEST
- Cechia-Austria: venerdì 24 ottobre, 17:30 CEST
- Danimarca-Finlandia: martedì 28 ottobre, ore 18.00
- Austria-Cechia: martedì 28 ottobre, 18:00 CET
- Islanda-Irlanda del Nord: martedì 28 ottobre, 19:00 CET
- Belgio-Irlanda: martedì 28 ottobre, 20:30 CET
Spareggi di Lega B/C
- Cipro-Albania: venerdì 24 ottobre, 18:00 CEST
- Kosovo-Turchia: venerdì 24 ottobre alle 17:00 CEST
- Albania-Cipro: martedì 28 ottobre, da definire
- Turchia-Kosovo: martedì 28 ottobre, da definire
Questa è la seconda edizione della Women's Nations League, dove la Spagna difenderà il titolo. Anche le finali saranno di andata e ritorno, che si svolgeranno il 28 novembre e il 2 dicembre e ci sarà anche la partita per il terzo posto.