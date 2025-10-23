Gamereactor

Tutte le partite della Women's Nations League di questa settimana: semifinali e spareggi promozione

La Women's Nations League continua questo venerdì e martedì prossimo con le semifinali e gli spareggi promozione.

La fase finale della Women's Nations League inizia questa settimana, con le semifinali tra Germania e Francia e Spagna e Svezia. A differenza della competizione maschile, si tratta di un girone di andata e ritorno, che si svolge in contemporanea con gli spareggi di campionato per le Nations League A e B, a partire da venerdì 24 e martedì 28 ottobre.

Semifinale di Nations League femminile - Tappa 1


  • Germania-Francia: venerdì 24 ottobre, 17:45 CEST, 16:45 CEST

  • Spagna-Svezia: venerdì 24 ottobre, 20:00 CEST, 19:00 BST

Semifinale di Nations League femminile - Tappa 2


  • Francia-Germania: martedì 28 ottobre, da definire

  • Svezia-Spagna: martedì 28 ottobre, 19:00 CET, 18:00 GMT

Spareggi Lega A/B


  • Irlanda del Nord vs. Islanda: venerdì 24 ottobre alle 20:00 CEST

  • Finlandia-Danimarca: venerdì 24 ottobre, 18:00 CEST

  • Irlanda-Belgio: venerdì 24 ottobre, 20:00 CEST

  • Cechia-Austria: venerdì 24 ottobre, 17:30 CEST

  • Danimarca-Finlandia: martedì 28 ottobre, ore 18.00

  • Austria-Cechia: martedì 28 ottobre, 18:00 CET

  • Islanda-Irlanda del Nord: martedì 28 ottobre, 19:00 CET

  • Belgio-Irlanda: martedì 28 ottobre, 20:30 CET

Spareggi di Lega B/C


  • Cipro-Albania: venerdì 24 ottobre, 18:00 CEST

  • Kosovo-Turchia: venerdì 24 ottobre alle 17:00 CEST

  • Albania-Cipro: martedì 28 ottobre, da definire

  • Turchia-Kosovo: martedì 28 ottobre, da definire

Questa è la seconda edizione della Women's Nations League, dove la Spagna difenderà il titolo. Anche le finali saranno di andata e ritorno, che si svolgeranno il 28 novembre e il 2 dicembre e ci sarà anche la partita per il terzo posto.

