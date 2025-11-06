Sport
Tutte le partite di Europa League di oggi, giovedì 6 novembre (4ª giornata)
Ecco le partite di Europa League - fase di campionato 4/8.
La UEFA Europa League prosegue giovedì, raggiungendo il giro di boa della fase a gironi. Il primo dei due turni di novembre (con una pausa internazionale in mezzo), questo mese inizieremo ad avere una buona idea di come sarà la classifica della fase di campionato.
Ricorda che la fase di campionato termina a gennaio 2026, con le migliori otto squadre del campionato che si qualificano per gli ottavi di finale. Ogni partita conta... E ogni gol conta, forse più che in qualsiasi altra competizione.
Queste sono tutte le partite che si terranno questa sera in UEFA Europa League:
Le partite di UEFA Europa League di giovedì 6 novembre
Partite alle 18:45, 17:45 GMT
- Salisburgo vs Aquile di Via Libera
- Basilea vs FCSB
- Midtjylland contro Celtic
- Utrecht contro Porto
- Crvena Zvezda vs Lille
- GNK Dinamo vs Celta
- Malmö vs Panathinaikos
- Nizza vs Friburgo
- Sturm Graz contro Nottingham Forest
Partite alle 21:00 CET, 20:00 GMT
- Aston Villa vs Maccabi Tel-Aviv
- Bologna vs Brann
- Viktoria Plzeň vs Fenerbahçe
- Ferencváros vs Ludogorets
- PAOK contro giovani ragazzi
- Rangers contro Roma
- Real Betis vs Lione
- Braga contro Genk
- Stoccarda vs Feyenoord
Guarderai qualche partita di Europa League questa settimana?