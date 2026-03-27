Tutti gli alleati della NATO hanno raggiunto per la prima volta l'obiettivo del 2% di spesa per la difesa

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Tutti i membri della NATO hanno raggiunto per la prima volta l'obiettivo del 2% di spesa per la difesa nel 2025, secondo il rapporto annuale dell'alleanza.

Il rapporto conferma che la Spagna ha raggiunto il 2% del PIL in spesa militare entro la fine del 2025, anche se rimane ancora tra i paesi con la spesa militare più bassa. Altri alleati che necessitavano di maggiori spese includevano Albania, Belgio, Canada e Portogallo.

Come ha dichiarato Mark Rutte: "Lasciatemi iniziare comandando la Spagna, perché all'inizio dello scorso anno la spesa per la difesa spagnola era circa 1,3, 1,4%. E ad aprile ho ricevuto una chiamata da Pedro Sanchez, il primo ministro, che mi diceva che saremmo passati al 2%. Lo fece. Si tratta di miliardi e miliardi in più spesi strutturalmente per la difesa dalla Spagna."

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha anche osservato come l'ascesa rifletta una crescente preoccupazione per la sicurezza, in particolare con la Russia di Vladimir Putin ancora vista come la principale minaccia. Nonostante il raggiungimento dell'obiettivo del 2%, i leader della NATO stanno ora spingendo per un obiettivo più alto del 5% nei prossimi anni, con divisioni che emergono su quanto velocemente i paesi dovrebbero aumentare la spesa.