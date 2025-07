Tutti i semifinalisti di Wimbledon nel singolare maschile e femminile e quando giocano

HQ

Le semifinali di Wimbledon nel singolare maschile e femminile sono decise. Giovedì pomeriggio, Novak Djokovic e Jannik Sinner hanno sconfitto i loro rivali: l'italiano, numero 1 del mondo, ha sconfitto Ben Shelton in due set, e il serbo, con qualche difficoltà, ha battuto Flavio Cobolli 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4. Questa è la 14esima semifinale di Wimbledon per Djokovic, che punta a sollevare il suo titolo del Grande Slam n. 25 e il 100° ATP all'età di 38 anni.

Prima di allora, però, entrambi si affronteranno in semifinale, come è successo al Roland Garros un mese fa. In quella partita, Sinner ha vinto in due set, ma Djokovic non ha reso le cose facili per il numero 1 del mondo.

Nel frattempo, Alcaraz, che punta al triplete a Wimbledon dopo aver vinto nel 2022 e nel 2023, affronterà il numero 5 del mondo Taylor Fritz. Entrambe le semifinali si svolgeranno il Venerdì 11 luglio, ma l'orario non è stato ancora deciso. La finale sarebbe poi seguita domenica 13 luglio. Ti aspetti un'altra finale Alcaraz-Sinner?

Tempi semifinali singolare femminile giovedì 10 luglio

Quello che già sappiamo sono i tempi delle semifinali del singolo. Si svolgeranno tutti giovedì 10 luglio. Innanzitutto, la partita tra Aryna Sabalenka e la giocatrice americana Amanda Anisimova, numero 12 del mondo, alle 13:30 BST e alle 14:30 CEST.

Poi, la svizzera Belinda Bencic, n. 35 del mondo, affronterà la n. 4 del mondo Iga Swiatek. Una delle più grandi sorprese del torneo, Bencic, 28 anni, ha sconvolto Mirra Andreeva in due set al tie-break, raggiungendo per la prima volta le semifinali di Wimbledon. La partita inizierà non prima delle 14:40 BST e delle 15:40 CEST.