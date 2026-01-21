Tutto ciò che c'è da sapere sul ritardo dell'Air Force One di Trump e sul cambio di volo transatlantico

HQ

Il viaggio di Trump al World Economic Forum di Davos ha preso una svolta inaspettata da un giorno all'altro, quando Air Force One, l'iconico Boeing 747, è stata costretta ad interrompere il volo transatlantico a causa di un piccolo problema elettrico.

Il quadjet, noto ufficialmente come VC-25A, tornò sano e salvo alla Joint Base Andrews nel Maryland, spingendo il Presidente e il suo team a salire su un aereo di riserva: un Boeing C-32A, un 757 modificato, per completare il viaggio.

Il ritardo, sebbene breve, ha attirato l'attenzione degli appassionati di aviazione e degli spettatori globali, con Flightradar24 che ha riportato oltre 112.000 utenti che hanno seguito i progressi dell'aeromobile online. Trump è infine atterrato a Zurigo mercoledì pomeriggio, circa tre ore più tardi rispetto al previsto inizialmente, prima del suo atteso discorso a Davos.

"Dopo il decollo, l'equipaggio AF1 ha individuato un piccolo problema elettrico. Per eccesso di cautela, AF1 sta tornando alla Joint Base Andrews," ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, sottolineando che i piani di viaggio del Presidente sarebbero continuati senza interruzioni.

L'incidente ha riacceso le discussioni sulla flotta VC-25A invecchiata. Air Force One è da tempo sinonimo del 747-200, ma l'aereo, entrato in servizio negli anni '90, ora necessita di essere sostituito.

Un nuovo modello 747-8, originariamente previsto per entrare in servizio nei prossimi anni, è stato ritardato fino al 2028, lasciando il C-32A (solitamente schierato come Air Force Two) come soluzione di transizione per voli internazionali di alto profilo.

Nonostante il dramma, il C-32A ha gestito il viaggio in modo efficiente, decollando appena 58 minuti dopo il ritorno del 747 e atterrando in sicurezza in Svizzera. L'episodio, pur essendo stato di minore in termini operativi, ha messo in luce la logistica complessa e l'alta posta in gioco dei viaggi presidenziali, e ha aumentato il fascino (e l'escrutinio) che circondano i viaggi transatlantici di Trump prima dei suoi incontri a Davos...