Tutto quello che c'è da sapere sulla "Festa della Liberazione" Svelato il nuovo elenco tariffario di Trump.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente Donald Trump ha annunciato mercoledì un ampio pacchetto di tariffe. Per coloro che si chiedono cosa c'è davvero dietro i titoli dei giornali, ecco uno sguardo più da vicino a quello che ha soprannominato "Giorno della Liberazione". "Questo è uno dei giorni più importanti nella storia della nostra nazione", ha dichiarato Trump durante un briefing al Rose Garden, sottolineando che queste misure sono progettate per frenare quelli che considera abusi di lunga data da parte delle pratiche commerciali estere. La nuova politica introduce una tariffa del 25% su tutte le auto prodotte all'estero a partire dalla mezzanotte, un passo destinato a rinvigorire l'industria automobilistica nazionale. Inoltre, l'amministrazione ha dettagliato una serie di tariffe reciproche rivolte a circa 60 nazioni. Tra questi spiccano:

Unione Europea : 20%.

Cina : 54%.

Cambogia : 49%.

Vietnam : 46%.

Thailandia : 36%.

Taiwan : 32%.

Sudafrica : 30%.

Giappone: 24%.

Per i paesi non specificamente elencati, si applicherà ora una tariffa di base del 10%.