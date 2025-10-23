Ubisoft chiedeStar Wars Outlaws agli sviluppatori di licenziarsi
Hanno lanciato un "programma volontario di transizione professionale", che in parole povere significa che vogliono sbarazzarsi delle persone.
Per anni, ci sono stati tagli brutali nell'industria dei giochi, con persone che hanno perso il lavoro a destra e a manca, studi che hanno chiuso e progetti cancellati. Molti testimoniano anche una minore disponibilità a correre rischi con nuovi progetti, il che in parole povere significa più sequel e scommesse sicure su titoli che aprono nuovi orizzonti.
Una delle aziende colpite è Ubisoft, e chiaramente non hanno ancora finito. Tuttavia, sembrano voler procedere con maggiore cautela piuttosto che ricorrere a licenziamenti diffusi. Ora, il loro sviluppatore svedese di punta Massive Entertainment (The Division 2, Star Wars Outlaws, e Avatar: Frontiers of Pandora) ha scritto un post sui social media pieno di corpo-newspeak dicendo di aver introdotto un programma di licenziamento volontario al fine di sbarazzarsi del personale in eccesso per potersi concentrare maggiormente sulla serie The Division e sul motore di gioco Snowdrop.
Sembra probabile che Massive Entertainment sarà più riluttante ad affrontare progetti come Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora in futuro, e la domanda è se avranno anche le risorse per farlo ora che è probabile che perdano personale.