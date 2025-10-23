Ubisoft chiedeStar Wars Outlaws agli sviluppatori di licenziarsi

HQ

Per anni, ci sono stati tagli brutali nell'industria dei giochi, con persone che hanno perso il lavoro a destra e a manca, studi che hanno chiuso e progetti cancellati. Molti testimoniano anche una minore disponibilità a correre rischi con nuovi progetti, il che in parole povere significa più sequel e scommesse sicure su titoli che aprono nuovi orizzonti.

Una delle aziende colpite è Ubisoft, e chiaramente non hanno ancora finito. Tuttavia, sembrano voler procedere con maggiore cautela piuttosto che ricorrere a licenziamenti diffusi. Ora, il loro sviluppatore svedese di punta Massive Entertainment (The Division 2, Star Wars Outlaws, e Avatar: Frontiers of Pandora) ha scritto un post sui social media pieno di corpo-newspeak dicendo di aver introdotto un programma di licenziamento volontario al fine di sbarazzarsi del personale in eccesso per potersi concentrare maggiormente sulla serie The Division e sul motore di gioco Snowdrop.

Sembra probabile che Massive Entertainment sarà più riluttante ad affrontare progetti come Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora in futuro, e la domanda è se avranno anche le risorse per farlo ora che è probabile che perdano personale.