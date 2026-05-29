Ubisoft conferma la partecipazione alla Gamescom 2026

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Gamescom è la più grande convention di videogiochi a livello globale al giorno d'oggi, poiché le centinaia di migliaia di visitatori costantemente record e le migliaia e migliaia di espositori in continua crescita rendono la convention tedesca il luogo ideale per tutto ciò che riguarda il gaming quando si svolge ogni anno a fine agosto.

Con l'evento 2026 che si terrà dal 26 al 30 agosto presso la mega Koelnmesse di Colonia, stiamo iniziando a vedere alcune grandi aziende confermare la loro presenza alla Gamescom di quest'anno, con Nintendo che si è unita recentemente e ora anche a Ubisoft.

Certo, Ubisoft è quasi sempre presente alla Gamescom, quindi questa notizia non sorprende allo stesso modo in cui la presenza di Nintendo lo è a causa della presenza altalenante dell'azienda alla convention.

Per quanto riguarda ciò che Ubisoft mostrerà alla Gamescom di quest'anno, dato che Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced sarà già stato lanciato, non c'è molto che lo sviluppatore abbia annunciato e sembra che sia molto vicino. Vedremo di più da The Division 3, Assassin's Creed: Codename Hexe, il remake di Splinter Cell, Beyond Good and Evil 2, o si concentrerà su progetti su scala più piccola come il titolo Early Access Morbid Metal? O ci saranno nuove sorprese...?

Con questa notizia in mente, andrete alla Gamescom quest'anno e cosa vi aspettate che Ubisoft mostri?