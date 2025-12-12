Ubisoft continuerà con due protagonisti nel futuro di Assassin's Creed

HQ

Da Assassin's Creed Syndicate, Ubisoft ha sperimentato l'idea di due protagonisti in un unico gioco. Nei giochi recenti, tecnicamente avevamo due protagonisti, anche se potevi giocare solo come uno solo durante il gioco. Ad esempio, mi vengono in mente Cassandra e Alexios. Assassin's Creed Shadows hanno riportato in vita due eroi completamente giocabili, Yasuke e Naoe. Mentre alcuni "fan" hanno criticato l'inclusione di Yasuke, il direttore del gioco Simon Lemay-Comtois non si sente scoraggiato dal riavere due assassini nello stesso gioco.

"I due protagonisti possono essere divisivi su linee molto strane, giusto?" ha detto in un'intervista a GamesRadar+. "Non è solo un 'Beh, io preferisco una guerra, quindi preferisco Yasuke.' Alcune persone semplicemente non amano un personaggio rispetto all'altro, e non amano passare del tempo con uno. Era vero per [Assassin's Creed Syndicate] Evie e Jacob, ma con Naoe e Yasuke è più divisivo. E lo sapevamo. Lo sapevamo già all'inizio, ma penso che possa dividere un po' anche la nostra base di tifosi."

"Penso che l'apprendimento per noi sia che, sì, potremmo fare più giochi con due protagonisti in futuro - se abbiamo una buona ragione per farlo sia narrativamente che per l'ambientazione," ha aggiunto. Dovremo vedere quando o se riprenderemo il controllo di due assassini. Non abbiamo ancora avuto la rivelazione del personaggio giocabile in Assassin's Creed Hexe, ma immaginiamo che giocheremo come qualcuno legato alla stregoneria, considerando l'ambientazione. Oltre a questo, ovviamente ci sono piani per altri Assassin's Creed, ma non siamo sicuri se questi prossimi giochi ci offriranno un solo protagonista o due che si affrontano.