Ubisoft: le microtransazioni rendono i giochi più divertenti

Nel suo ultimo rapporto trimestrale, Ubisoft sostiene che le microtransazioni, quegli acquisti in-game che tutti conosciamo e di cui amiamo lamentarci, non sono solo un flusso di entrate, ma in realtà migliorano l'esperienza di gioco. In che modo, vi chiederete? Bene, secondo Ubisoft, consentono un'esperienza più unica consentendo ai giocatori di personalizzare i propri personaggi o accelerare la progressione. In altre parole, rende le cose più divertenti... asseritamente.

Accordo su questo punto? Diciamo solo che è dubbio. La dichiarazione puzza dello stesso linguaggio di pubbliche relazioni che EA usava una volta per difendere le loot box. Meccaniche a sorpresa, qualcuno? Non sorprende che la posizione di Ubisoft abbia suscitato una piccola tempesta nei forum online e nei social media.

Sebbene le microtransazioni possano essere considerate accettabili nei giochi free-to-play, il consenso generale rimane sul fatto che implementarle in titoli a prezzo pieno, come l'imminente Assassin's Creed Shadows, sembra una rapina alla luce del giorno. Ubisoft riferisce che circa il 58% delle entrate per PC dello scorso anno proveniva da componenti aggiuntivi digitali e, nonostante il forte contraccolpo, l'azienda sostiene che questo modello è sostenibile e a prova di futuro.

Ma voi cosa ne pensate? Le microtransazioni rendono davvero i giochi più "divertenti"? O Ubisoft sta solo inventando un'altra scusa per scavare più a fondo nei portafogli dei giocatori?