Ubisoft ospiterà un The Division 2 Showcase la prossima settimana

Ubisoft e Massive hanno recentemente preso la decisione di ritardare il prossimo DLC previsto per The Division 2, rivelando subito dopo anche che sarà conosciuto come Battle for Brooklyn. Ora, lo sviluppatore è pronto a mostrare un sacco di informazioni su questo prossimo capitolo del gioco d'azione, poiché è stato annunciato un The Division 2 Showcase.

Si terrà il 23 aprile, in un momento in cui Ubisoft deve ancora chiudere. Presenterà informazioni su Battle for Brooklyn e mostrerà tonnellate di gameplay per questo prossimo DLC, probabilmente anche affermando quando farà il suo grande debutto.

Lo spettacolo si svolgerà su YouTube, con Ubisoft che promette anche di condividere il link Premiere "presto".

Non vedi l'ora di saperne di più The Division 2 ?