Ucraina e Arabia Saudita firmano un accordo di cooperazione nella difesa

HQ

Volodymyr Zelensky ha annunciato un nuovo accordo di cooperazione nella difesa tra Ucraina e Arabia Saudita, volto a rafforzare i legami militari e a gettare le basi per futuri contratti e progetti congiunti. L'accordo è stato firmato prima del suo incontro con il principe ereditario Mohammed bin Salman durante una visita a Jeddah.

L'accordo si concentra sulla cooperazione tecnologica, sugli investimenti e sullo scambio di competenze militari, in particolare nei sistemi di difesa aerea. Zelensky ha evidenziato l'esperienza dell'Ucraina nel contrastare droni e attacchi missilistici, suggerendo che queste conoscenze potrebbero supportare gli sforzi dell'Arabia Saudita per proteggere le infrastrutture critiche e le aree civili.

Oltre alla difesa, i colloqui hanno toccato anche questioni regionali più ampie, inclusa la situazione in Medio Oriente e le dinamiche del mercato energetico. Entrambe le parti hanno manifestato interesse ad espandere la cooperazione in questi ambiti, sottolineando il tentativo dell'Ucraina di posizionarsi come partner di sicurezza oltre l'Europa, anche mentre la guerra con la Russia continua.