Ucraina e Russia fanno un passo avanti verso un nuovo scambio di prigionieri di guerra Si prevede che le liste dei prigionieri e dei soldati caduti saranno scambiate presto, mentre riemergono le speranze di progressi umanitari.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che l'Ucraina e la Russia hanno concordato di scambiarsi elenchi aggiornati per un potenziale scambio di prigionieri di guerra a seguito dei colloqui a Istanbul, ha dichiarato lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lunedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di progressi non solo sul ritorno dei prigionieri di guerra, ma anche sul rimpatrio dei soldati caduti e su una richiesta separata riguardante il ritorno dei bambini ucraini, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy partecipa a una conferenza stampa congiunta con il primo ministro polacco Donald Tusk a Leopoli, Ucraina, 17 dicembre 2024 // Shutterstock