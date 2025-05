Ucraina e Svezia esplorano gli aggiornamenti per i jet dell'era sovietica

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che l'Ucraina e la Svezia hanno approfondito i colloqui per aggiornare i jet ucraini dell'era sovietica integrando l'avionica svedese avanzata, compresi i radar e i sistemi di guerra elettronica.

Entrambe le parti si sono appena incontrate e hanno evidenziato i vantaggi reciproci: l'Ucraina aumenta la sua prontezza al combattimento, mentre la Svezia trae spunti dall'esperienza in prima linea. Sebbene non sia stato annunciato alcun accordo formale, le consultazioni in corso mirano a portare avanti i piani.