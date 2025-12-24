UE, Francia e Germania condannano i divieti di visto statunitensi

HQ

L'Unione Europea, la Francia e la Germania hanno criticato i divieti di visti statunitensi imposti a figure europee coinvolte nella lotta all'odio e alla disinformazione online, definendo questa mossa intimidazione e attacco alla libertà di espressione.

Martedì, l'amministrazione Trump ha vietato a cinque cittadini europei, incluso l'ex commissario UE Thierry Breton, accusandoli di lavorare per censurare la libertà di discorso o prendere di mira ingiustamente aziende tecnologiche statunitensi. Breton è stato uno dei principali artefici del Digital Services Act (DSA) dell'UE, una legislazione pensata per costringere le piattaforme online a contrastare i contenuti illegali.

Bruxelles ha dichiarato di "condannare fermamente" i divieti e ha avvertito che potrebbe rispondere "rapidamente e decisamente" per difendere la propria autonomia regolatoria. Un portavoce della Commissione Europea ha sottolineato che la libertà di espressione è un valore fondamentale condiviso sia dall'Europa che dagli Stati Uniti.

UE, Francia e Germania

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che le misure equivalgono a "intimidazione e coercizione" volte a minare la sovranità digitale europea, aggiungendo che la DSA è stata adottata attraverso un processo democratico per garantire una concorrenza equa e rendere lo spazio online più sicuro.

Il ministero della giustizia tedesco ha dichiarato che i divieti a due attivisti tedeschi erano inaccettabili e ha respinto le affermazioni statunitensi secondo cui le regole digitali europee equivalgono a censura. "Le regole con cui viviamo nello spazio digitale in Europa non sono decise a Washington," ha detto.

La disputa segue recenti azioni di controllo dell'UE contro le aziende tecnologiche statunitensi, inclusa una multa inflitta alla piattaforma X di Elon Musk, e mette in luce l'aumento delle tensioni transatlantiche sulla libertà di parola, la regolamentazione delle Big Tech e la governance digitale.