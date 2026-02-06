UE modifica le regole per i viaggi con animali domestici dal 22 aprile: elenco degli animali interessati e requisiti

HQ

L'Unione Europea introdurrà nuove regole per i viaggi con animali domestici all'interno dei propri confini a partire dal 22 aprile 2026, a seguito dell'approvazione di un regolamento delegato dalla Commissione Europea. Il quadro aggiornato si applica ai viaggi non commerciali, come vacanze o traslochi familiari, e mira a rafforzare la prevenzione delle malattie semplificando le procedure per i proprietari di animali domestici in tutto il blocco.

La regolamentazione riguarda principalmente cani, gatti, furetti e uccelli domestici. Per cani e gatti, la maggior parte dei requisiti esistenti rimane invariata, inclusa l'identificazione obbligatoria tramite microchip (con tatuaggi ancora accettati se applicati prima del 3 luglio 2011) e vaccinazioni antirabiche aggiornate. Alcuni paesi continueranno a richiedere che i cani si sottopongano a trattamenti contro il parassita Echinococcus multilocularis, e gli animali dovranno viaggiare con documenti sanitari validi come il passaporto UE per animali domestici.

Cambiamenti più significativi si applicano agli uccelli domestici, con un nuovo limite di cinque uccelli per viaggio e controlli più rigorosi per identificazione e salute. Le regole rafforzano anche le misure per prevenire l'influenza aviaria, potenzialmente includendo periodi di isolamento, ulteriori controlli sanitari e vaccinazioni dove necessario. La Commissione ha dichiarato che i documenti e i documenti d'identità emessi prima del 22 aprile rimarranno validi, dopo di che i regolamenti precedenti saranno abrogati per completare l'aggiornamento delle norme UE sui viaggi sugli animali domestici...