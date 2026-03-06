UE vieterà i nomi in stile carne per prodotti vegani

HQ

L'Unione Europea ha accettato di vietare decine di termini relativi alla carne nei prodotti alimentari vegetariani e vegani come parte di un più ampio sforzo a sostegno degli allevatori. I legislatori hanno deciso che gli alimenti a base vegetale non potranno più usare 31 nomi comunemente associati alla carne.

Termini come "bistecca", "bacon", "costine" e "pollo" saranno limitati dalle nuove regole. Tuttavia, i negoziatori hanno deciso di mantenere alcune etichette ampiamente usate, il che significa che prodotti come "burger vegetariani" e "salsicce senza carne" saranno comunque consentiti.

Cosa ne pensi di questa misura?