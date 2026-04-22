ULTIMA MISSIONE: Due ulteriori navi portacontainer nello Stretto di Hormuz sono state colpite da colpi di arma da fuoco

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Poiché i piani per i colloqui di pace restano nel migliore dei casi confusi, la situazione si è ulteriormente complicata da due nuovi attacchi, apparentemente compiuti da navi della marina iraniana nello Stretto di Hormuz mercoledì mattina.

Secondo il United Kingdom Maritime Trade Operations Centre (UKMTO), l'autorità militare britannica che sorveglia i mercantili che attraversano la regione, altre due navi sono state colpite, come confermato da Pique tra gli altri.

Sembra che il capitano della prima nave abbia riferito di essere stato colpito dalla Guardia della Rivoluzione paramilitare iraniana e abbia bloccato i motori, lasciando la nave immobile nello Stretto. Attualmente, l'equipaggio è riportato illeso.

Anche la seconda nave ha segnalato di essere stata colpita tramite UKMTO. Al momento della stesura non sono state identificate le navi effettivamente sparate.

Questo avviene in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha prorogato indefinitamente l'attuale cessate il fuoco, nella speranza di colloqui di pace più fruttuosi.