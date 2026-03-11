Ultima possibilità di giocare Highguard prima che i server si spegniscano

HQ

Il tempo stringe per Highguard, e domani i server saranno chiusi, il che significa che ora è la tua ultima occasione per provare lo sparatutto free-to-play che Geoff Keighley ha tanto pubblicizzato. E dato che non c'è una componente offline, il gioco cesserà di esistere non appena i rack saranno spenti.

Al momento della stesura, 405 giocatori stanno godendo le ultime ore insieme, e la situazione parla da sola. Wildlight ha continuato a lottare fino alla fine, anche se molti dei suoi colleghi sono stati costretti a lasciare quando Tencent ha smesso di finanziare l'azienda. Come addio finale, qualche giorno fa sono stati rilasciati un nuovo Warden, armi e qualche altra sorpresa. Troppo poco e troppo tardi, ovviamente.

Highguard è stato lanciato anche il 26 gennaio per PC, PlayStation e Xbox Series X/S, ma nonostante un inizio stabile e promettente, ha perso quasi immediatamente tutto il suo pubblico—con quasi il 90% che ha scelto di abbandonare il gioco nella prima settimana. Il fatto che il team fosse composto da veterani del genere non ha aiutato affatto, ed è un altro esempio di quanto possa essere brutale l'industria. Soprattutto quando non ascolti i giocatori...

Quindi, se, contro ogni previsione, sei curioso, questa è la tua ultima possibilità. Poi è addio e grazie a Highguard.