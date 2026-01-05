Presunti attacco informatico prende di mira l'Endesa spagnola, esponendo i dati di milioni di persone

HQ

Un attore di minacce informatiche noto come "spagna" ha rivendicato la responsabilità di una grave violazione dei dati che coinvolge Endesa, una delle più grandi aziende energetiche spagnole, accusando il furto di informazioni personali legate a oltre 20 milioni di individui, secondo Hackmanac. Le accuse sono emerse lunedì e sono attualmente sotto indagine, senza alcuna conferma indipendente finora.

Secondo l'attore della minaccia, il dataset compromesso si estende su circa 1,05 terabyte su più file SQL e includerebbe dati altamente sensibili come dati bancari IBAN, numeri di identità nazionali, indirizzi, informazioni di contatto e registri di fatturazione dei clienti. Se verificata, la violazione rappresenterebbe uno degli incidenti informatici più significativi che hanno colpito il settore energetico spagnolo negli ultimi anni.

L'allarme è stato segnalato da Hackmanac, che ha dichiarato che le informazioni sono state raccolte da fonti chiare e dark web accessibili al pubblico come parte del suo sistema di allerta precoce. Hackmanac sottolinea che l'incidente rimane non verificato e che nessun dato riservato è stato scaricato o ridistribuito dai suoi analisti. Si prevede che le autorità e gli esperti di cybersecurity valuteranno l'entità e l'autenticità delle affermazioni nelle prossime ore, quindi questa è una notizia in evoluzione...

