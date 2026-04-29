Un adattamento cinematografico? The Blood of Dawnwalker è prima di tutto un videogioco, ma c'è "molta lore" da esplorare nei sequel o in "altri media"

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Con un branco di Rebel Wolves letteralmente riuniti come sviluppatori ribelli che hanno lasciato anche lo studio polacco CD Projekt Red, e con The Blood of Dawnwalker descritto come un dark fantasy open world RPG con profonde radici nelle storie del paese, i paragoni con The Witcher sembrano inevitabili.

Ma nel nostro caso, dato che The Witcher era prima la serie di libri di Andrzej Sapkowski, poi la saga videoludica di CDPR, poi la serie TV di Netflix, volevamo sapere se i creatori di questa nuova interpretazione del fantasy medievale vampirico lo avessero considerato una proprietà transmediale fin dall'inizio, o forse un franchise di giochi che potesse abbracciare più capitoli.

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"Voglio dire, in generale, siamo prima di tutto un'azienda di sviluppo videogiochi, quindi ci concentriamo sulla creazione di giochi eccellenti che possano piacere alle persone", ricorda il direttore creativo di Gamereactor, Mateusz Tomaszkiewicz, nel video sopra.

"Ma vedremo dove ci porterà tutto", continua. "Certo, abbiamo creato molta lore e profondità che in questo primo gioco non stiamo nemmeno esplorando, quindi è molto ricco, e credo che ci siano molte opportunità anche per altri media. Ma il nostro primo obiettivo, la nostra priorità principale, sono i videogiochi".

Questa è l'ultima domanda della nostra intervista, intorno al minuto 14, ma vi consigliamo di guardare il video completo se volete avere un'esperienza esclusiva su uno dei giochi di ruolo più rinfrescanti che abbiamo visto ultimamente. The Blood of Dawnwalker uscirà il 3 settembre 2026 su PC, Xbox Series e PS5.

Come pensi che la proprietà intellettuale di Dawnwalker cresca in futuro?