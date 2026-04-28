Rivelata la percorrenza open-world di The Blood of Dawnwalker (e il motivo per cui non ci sono cavalcature)

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La presentazione dal vivo è ora finita e l'embargo è stato revocato, quindi possiamo raccontarti molto, molto di più su The Blood of Dawnwalker dal nostro tempo con il gioco e gli sviluppatori nei locali dei Rebel Wolves a Varsavia un paio di settimane fa. Quindi, prima di tutto, qui c'è la nostra nuova anteprima e l'anteprima video del gioco. Poi, puoi guardare la nostra intervista (completamente sottotitolata) con il direttore creativo Mateusz Tomaszkiewicz qui sotto, dove tra le altre cose parliamo del mondo aperto ancora nascosto del RPG.

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"Certo. Voglio dire, il mondo è grande", conferma Tomaszkiewicz innanzitutto la vera scala della mappa quando gli viene chiesto delle potenziali cavalcature e dei santuari teletrasportanti. "E ovviamente, stavamo pensando a come si attraversa l'attraverso. E non abbiamo una cavalcatura specifica, ma abbiamo alcune abilità uniche di un vampiro o di un mago che puoi usare per muoverti più velocemente, giusto?"

È quindi naturale che il protagonista Coen, che ha ispirato le sue abilità da Vrakhiri ai licantropi, le utilizzi invece di affidarsi ad altre creature. Il direttore creativo spiega:

"Quindi, uno di loro è mutaforma. Puoi trasformarti in lupo come vampiro e muoverti velocemente. E puoi ovviamente farlo salire di livello per renderlo ancora più veloce. E per un mago, è più come rallentare un po' il tempo, piegare la realtà e muoversi più velocemente. Quindi, penso che siano piuttosto interessanti e permettono combinazioni di attraversamenti interessanti. Perché, come vampiro, come forse ricorderai, hai queste capacità di fare Passo Ombra, camminare su superfici verticali. E ovviamente puoi combinare tutto questo. Puoi correre veloce, saltare e fare Shadow Step. Crea questo sistema interessante e fluido di movimento e di accesso alle aree inaccessibili."

Abbiamo scoperto un paio di dettagli più fini sulla misteriosa mappa completa nella nostra anteprima aggiornata sopra. Come avevi immaginato la meccanica di spostamento in The Blood of Dawnwalker fino ad ora?