Un attacco aereo israeliano uccide 10 persone in un rifugio di Gaza, Israele difende l'attacco come bersaglio dei militanti

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Un attacco aereo israeliano su una scuola a Gaza City ha causato la morte di 10 persone, secondo le autorità sanitarie locali, mentre Israele sostiene che l'attacco era mirato ai militanti che operavano dall'interno del rifugio. Ora sappiamo che la scuola di Yaffa, che ospitava le famiglie sfollate, è stata gravemente danneggiata nell'attacco, con tende e aule incendiate. Testimoni oculari descrivono il caos che seguì l'esplosione, mentre le persone si affrettavano a sfuggire alle fiamme. Nonostante la pretesa di Israele di prendere di mira gli operativi di Hamas e della Jihad islamica, il bilancio delle vittime civili continua a salire a causa degli attacchi aerei in corso a Gaza. Gli appelli internazionali per il ripristino dell'accesso agli aiuti umanitari si sono intensificati, anche se Israele respinge queste richieste. I palestinesi sfollati e le loro vite nelle scuole rifugio e sui marciapiedi di Deir al-Balah, affollati di sfollati, nel centro della Striscia di Gaza, il 5 giugno 2024 // Shutterstock