Un attacco di droni russi colpisce la stazione ferroviaria ucraina, uccidendo 1 persona e ferendone 30

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un attacco di droni russi ha colpito una stazione ferroviaria nella città ucraina di Shostka solo poche ore fa, danneggiando diverse carrozze e lasciando 1 morto e 30 feriti, secondo i funzionari ucraini. L'Ucraina ha condannato l'assalto come un attacco deliberato ai treni passeggeri, accusando la Russia di utilizzare la cosiddetta tattica del "doppio colpo", in cui un secondo attacco prende di mira i soccorritori e gli evacuati. Il capo della compagnia ferroviaria statale ucraina ha detto che i droni sembravano essere puntati contro le locomotive, interrompendo sia i servizi locali che quelli a lunga distanza, con le autorità che hanno definito l'attacco un altro tentativo di rendere la vita nelle regioni di confine insicura per i civili.