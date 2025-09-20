Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Un attacco informatico interrompe i voli nei principali aeroporti europei

I passeggeri devono affrontare ritardi e cancellazioni poiché i sistemi di check-in vanno offline.

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un attacco informatico mirato a un importante fornitore di software aeroportuale ha interrotto i voli in diversi importanti hub europei, tra cui Heathrow a Londra, Berlino e Bruxelles. L'incidente ha costretto gli aeroporti a passare al check-in manuale e alle procedure per i bagagli, portando a lunghe code, cancellazioni e incertezza per i viaggiatori. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

Un attacco informatico interrompe i voli nei principali aeroporti europei
Interno del Terminal 5 dell'aeroporto di Heathrow. Londra, Regno Unito. 8 aprile 2025 // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoRegno UnitoGermaniaBelgio


Caricamento del prossimo contenuto