Un attacco informatico interrompe i voli nei principali aeroporti europei

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un attacco informatico mirato a un importante fornitore di software aeroportuale ha interrotto i voli in diversi importanti hub europei, tra cui Heathrow a Londra, Berlino e Bruxelles. L'incidente ha costretto gli aeroporti a passare al check-in manuale e alle procedure per i bagagli, portando a lunghe code, cancellazioni e incertezza per i viaggiatori. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!