Un bombardiere B-52 si schianta in California, causando la morte di otto persone

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È stato riportato che un bombardiere B-52 si è schiantato appena fuori dalla base aerea di Edwards, nel sud della California. Avvenendo la sera in ora europea (e tarda mattinata ora locale), l'aereo stava partecipando a una missione di prova di routine quando, durante il decollo, ha avuto un problema non determinato e si è schiantato.

Secondo BBC News, si dice che relativamente rapidamente l'incidente sia stato giudicato irrecuperabile e che gli otto passeggeri siano stati confermati morti nel processo. Per quanto riguarda la causa dell'incidente durante il decollo, questo non è ancora stato scoperto né condiviso, con un processo che potrebbe richiedere fino a 30 giorni.

L'incidente è stato almeno limitato all'area fuori controllo della base, il che significa che, nonostante la struttura si trovi appena a nord di Los Angeles, non vi sono state altre minacce alla vita o ulteriori danni derivanti dall'incidente.

Parlando della situazione, il colonnello James Hayes ha dichiarato che tra i passeggeri c'erano "equipaggi misti composti da militari, civili governativi e appaltatori governativi".