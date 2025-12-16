Un cessate il fuoco di Natale in Ucraina? Probabilmente no...

HQ

Il Cremlino ha dichiarato martedì che un cessate il fuoco natalizio proposto dall'Ucraina dipenderà dal raggiungimento di un accordo di pace più ampio, mettendo in dubbio le possibilità di una tregua temporanea durante il periodo delle festività.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato lunedì che Kiev sostiene un cessate il fuoco, in particolare la sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche, durante il periodo natalizio.

Interrogato sulla proposta, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la Russia non avrebbe accettato una tregua a meno che non fosse parte di un accordo globale per porre fine alla guerra.

La Russia non accetterà una pausa a breve termine

"La domanda ora è se, come dice il presidente Donald Trump, raggiungeremo un accordo o meno," Peskov ha detto ai giornalisti. Ha detto che Mosca si oppone a qualsiasi cessate il fuoco che possa costituire una breve pausa che conceda all'Ucraina il tempo di riorganizzarsi e prepararsi a ulteriori combattimenti.

"Vogliamo la pace. Non vogliamo una tregua per dare all'Ucraina un respiro e prepararsi alla continuazione della guerra," ha detto Peskov. "Vogliamo fermare questa guerra, raggiungere i nostri obiettivi, proteggere i nostri interessi e garantire la pace in Europa per il futuro."

Peskov ha aggiunto che la Russia non ha ancora ricevuto dettagli sulle proposte relative alle garanzie di sicurezza in stile NATO per l'Ucraina, che funzionari statunitensi ed europei hanno detto Washington è disposta a proporre come parte dei negoziati.