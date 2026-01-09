Un clacson interrompe la partita Andreeva vs. Kostyuk a Brisbane e tutto lo stadio esulta

HQ

La giocatrice russa Mirra Andreeva, numero 9 al mondo, è stata eliminata dai quarti di finale di Brisbane International dalla giocatrice ucraina Marta Kostyuk, classificata 26ª al mondo. Kostyuk ha avuto un percorso impressionante a Brisbane, con due vittorie consecutive nella top 10, dopo la vittoria sulla numero 3 mondiale Amanda Anisimova: raggiunge la sua prima semifinale dopo 21 mesi, dalla finale di Stoccarda 2024 dove ha perso contro Elena Rybakina.

Affronterà Jessica Pegula in semifinale. Se Kostyuk raggiunge la finale, potrebbe affrontare Aryna Sabalenka, dove la numero 1 al mondo difenderà i primi 500 punti dell'anno.

Il match, però, divenne virale per altri motivi: una scena comica in cui un treno suonò il clacson due volte esattamente nello stesso momento in cui Andreeva stava per servire. Entrambi i corna sono avvenuti con la palla in aria, e sembrava una coincidenza incredibile. Il secondo clacson ha fatto ridere e applaudere tutto lo stadio, un momento divertente e leggero per allentare le tensioni durante la partita.