Un condominio di New York crolla parzialmente in una sospetta esplosione di gas

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un'esplosione di gas ha scosso un edificio multi-abitazione a Mott Haven, causando il crollo di parte della struttura, anche se finora non sono stati segnalati feriti. I vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono arrivati rapidamente sul posto, utilizzando i cani da ricerca per assicurarsi che nessuno fosse intrappolato tra le macerie. I residenti hanno detto che l'esplosione, che hanno descritto come un improvviso "boom", ha seguito giorni di persistenti odori di gas, mentre i funzionari hanno notato che un pozzo dell'inceneritore e l'area della caldaia potrebbero aver innescato il crollo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi saperne di più nei video qui sotto o al seguente link. Go!