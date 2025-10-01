Un condominio di New York crolla parzialmente in una sospetta esplosione di gas
Residenti scossi ma illesi dopo il crollo parziale della struttura nel Bronx.
Abbiamo appena ricevuto la notizia che un'esplosione di gas ha scosso un edificio multi-abitazione a Mott Haven, causando il crollo di parte della struttura, anche se finora non sono stati segnalati feriti. I vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono arrivati rapidamente sul posto, utilizzando i cani da ricerca per assicurarsi che nessuno fosse intrappolato tra le macerie. I residenti hanno detto che l'esplosione, che hanno descritto come un improvviso "boom", ha seguito giorni di persistenti odori di gas, mentre i funzionari hanno notato che un pozzo dell'inceneritore e l'area della caldaia potrebbero aver innescato il crollo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi saperne di più nei video qui sotto o al seguente link. Go!