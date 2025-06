Un creatore di Short Hike ha cancellato il lavoro su un titolo non annunciato, ma sta lasciando che i fan abbiano comunque un assaggio del gioco

HQ

Lo sviluppatore noto per aver realizzato A Short Hike, adamgryu, ha deciso di annullare il lavoro su un gioco di ruolo non annunciato che si ispira ai giochi Paper Mario. Il gioco non è mai stato nominato ed è stato invece definito un "gioco di ruolo senza titolo", ma stiamo iniziando a saperne di più dopo la sua cancellazione.

In un post sul blog, lo sviluppatore spiega che aveva "combattimenti a turni con eventi a tempo rapido e un mondo dettagliato da esplorare" e che apparentemente sarebbe stato un progetto piuttosto formidabile, poiché è stata resa disponibile una demo curata che presenta le prime due ore del progetto.

Per quanto riguarda il motivo per cui la demo è stata lanciata, adamgryu nota che vorrebbero che le persone vivessero l'azione poiché "potrebbero non finire mai il gioco". Puoi scaricare la demo qui, che presenta disegni, personaggi e musica realizzati da alcuni collaboratori aggiuntivi.