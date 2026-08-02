Un dipendente di Blizzard è stato licenziato per aver usato un trucco di instakill in World of Warcraft

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In World of Warcraft, ai dipendenti di Blizzard viene assegnato il titolo di Game Master. Alcuni hanno accesso a cheat che possono usare nel mondo e possono monitorare server, gilde e altro per assicurarsi che tutti giochino in modo pulito e si divertano. Il grande potere comporta grandi responsabilità, come si suol dire, e un dipendente di Blizzard ha abusato del loro potere per aiutarli a progredire nelle run di Mythic Plus.

Mythic Plus è una funzione di endgame in World of Warcraft, dove tu e quattro amici avventuratevi in un dungeon sempre più difficile. Secondo un post del community manager di Blizzard, Kaivax, è stato scoperto che un dipendente ha dato al proprio gruppo un vantaggio sleale usando un incantesimo solo per lo sviluppo che ti permette di uccidere istantaneamente i nemici in un'area intorno a te.

"I nostri strumenti hanno confermato quanto emerso anche nelle discussioni della comunità, e abbiamo indagato attentamente sull'incidente. Possiamo confermare che questa è stata l'azione di un singolo dipendente Blizzard, in violazione del nostro Codice di Condotta. Questo dipendente non è più in azienda con effetto immediato. Stiamo anche prendendo provvedimenti contro gli account giocatori che sono stati complici di questa violazione," si legge nella dichiarazione sui forum di WoW.

Kaivax ha spiegato che un piccolo numero di sviluppatori può utilizzare strumenti solo per sviluppatori su server live per apportare correzioni urgenti a un gioco quando necessario. Ogni utilizzo di uno strumento riservato agli sviluppatori viene registrato per garantire che ogni utilizzo sia giustificato. In questo caso, è chiaro che gli usi non erano giustificati e che l'integrità del gioco è stata violata.