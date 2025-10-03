Un enorme incendio colpisce la raffineria Chevron di Los Angeles

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un grande incendio è scoppiato nella tarda serata di giovedì nella raffineria El Segundo della Chevron, mandando fiamme e fumo denso nello skyline di Los Angeles. L'incendio si è verificato nell'unità di conversione del carburante per aerei della struttura, con tutti i lavoratori registrati e nessun ferito segnalato. Le squadre di emergenza hanno rapidamente contenuto l'incendio e le autorità hanno confermato che non c'erano ordini di evacuazione, anche se ad alcuni residenti nelle vicinanze è stato chiesto di rimanere in casa. La causa dell'incendio rimane sotto inchiesta e i funzionari stanno valutando i potenziali impatti sulla fornitura di carburante per aerei per la regione. La raffineria, nota come la raffineria El Segundo di Chevron, produce una quota significativa del carburante della California meridionale. Cosa ne pensate? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!