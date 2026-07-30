Un film animato Venom è ufficialmente in lavorazione

È stato ufficialmente confermato che un film animato Venom è stato ufficialmente in lavorazione. Venom, un personaggio portato recentemente sul grande schermo da Tom Hardy, ha avuto un periodo un po' strano nelle sue ultime apparizioni cinematografiche. A volte veniva preso in giro per essere nello stesso mondo di Spider-Man, ma non ebbe mai la possibilità di incontrarlo o di affrontarlo. Invece, Venom è diventato il nostro anti-eroe per i suoi film solisti, e ora sta preparando un nuovo film d'animazione come parte dell'MCU.

In un'intervista con Josh Horowitz di Happy, Sad, Confused, Amy Pascal e Kevin Feige sono stati invitati a vedere Kingpin e Venom in un film di Spider-Man con Tom Holland. Feige e Pascal hanno dato una risposta non impegnata, dicendo sostanzialmente ai fan di sperare che i cattivi potessero apparire un giorno.

Alla fine del video pubblicato su Instagram, Horowitz ha chiesto a Pascal di confermare l'esistenza di un film animato Venom, cosa che lei ha fatto. Il film è ufficialmente in lavorazione e ha Zach Lipovsky e Adam Stein, noti soprattutto per Final Destination: Bloodlines, che saranno diretti.