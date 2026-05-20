Un film Broken Sword è ufficialmente in lavorazione, con uno sceneggiatore live-action Beauty and the Beast allegato

Sta finalmente succedendo, fan di Broken Sword. L'iconica e amata serie di videogiochi, che è stata recentemente oggetto di diversi remake, è destinata a essere convertita e adattata in un nuovo mezzo di intrattenimento, poiché è stato ufficialmente annunciato un film basato sui giochi.

Inizialmente riportato da Variety e poi confermato dallo sviluppatore Revolution Software, il film Broken Sword sarà creato da Revolution e Story Kitchen, nota per aver approvato adattamenti di videogiochi (e poi per averne visti alcuni arrivati...). Il progetto sarà anche scritto da Evan Spiliotopoulos, noto per aver scritto la sceneggiatura del film live-action La Bella e la Bestia e anche di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar (o Dead Men Tell No Tales, a seconda di dove vivi).

Parlando del progetto, Revolution spiega: "Siamo ufficialmente in trattative con Story Kitchen ed Evan Spiliotopoulos per realizzare il nostro lungo sogno di un film di Broken Sword! Speriamo che capisca che non possiamo entrare ancora nei dettagli su tutto questo".

Non vedi l'ora di vedere un film di Broken Sword?