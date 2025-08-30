Un film di Knight Rider è in arrivo, proveniente dai creatori di Cobra Kai

HQ

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald sono diventati piuttosto famosi grazie ai loro sforzi per riportare in vita l'universo di Karate Kid attraverso la serie Cobra Kai. Il trio ha chiaramente un talento per prendere franchise più retrò e dare loro una nuova prospettiva di vita, ed è quello che faranno di nuovo molto presto.

Certo, questo non sarà un festival di arti marziali, dato che si dice che il trio stia cercando di fare unKnight Rider nuovo film per conto diUniversal. Secondo The Hollywood Reporter, tutti e tre si uniranno per scrivere la sceneggiatura, mentre solo Hurwitz e Schlossberg dirigeranno il progetto.

Non si sa nulla sulla trama o sul casting, ma Knight Rider è una storia piuttosto sinonimo e famosa, il che significa che dovremmo aspettarci di nuovo di incontrare un eroe d'azione che si combina con un'auto parlante nel tentativo di salvare la situazione. Quello che ci sembra di sapere è che il film sarà prodotto da Kelly McCormick e David Leitch, insieme a Gary Barber e Chris Stone.

Sei entusiasta di vedere Knight Rider tornare?