Un film live-action basato sul negozio di giocattoli Toys 'R' Us è in lavorazione

Dire che Hollywood è un'azienda guidata dalla proprietà intellettuale e dal marchio al momento attuale è forse un eufemismo, poiché molte società di produzione stanno prendendo di mira idee creative esistenti e le utilizzano come ispirazione per nuovi film e serie. Questo ha portato a record come Barbie e The Super Mario Bros. Movie, ma anche a idee molto più strane come l'argomento di oggi.

Variety nota che la società di produzione Story Kitchen sta collaborando con Toys 'R' Us Studios, la divisione cinematografica e televisiva dell'enorme azienda di giocattoli, per realizzare un film basato sul negozio. Esatto, un film live-action basato su Toys 'R' Us è in lavorazione e, come parte di questo sviluppo, è stato condiviso un teaser di ciò che possiamo aspettarci da esso.

Si sostiene che il film cercherà di "catturare quella meraviglia dell'infanzia in un'avventura moderna e frenetica", che cerca di esplorare gli oltre 70 anni di esperienza e know-how dietro il marchio e il nome Toys 'R' Us. È stato descritto come un film di tipo Night at the Museum, che attinge anche al Jumanji, Barbie e ad altri approcci creativi ispirati ai giocattoli.

Non c'è ancora un regista allegato né alcuna notizia sul casting da notare, ma si prevede che questo arriverà nei prossimi mesi.