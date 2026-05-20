Un film Rick and Morty è stato ufficialmente confermato

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Dan Harmon, co-creatore di Rick and Morty, ha confermato che un film è ufficialmente in lavorazione. La serie animata va avanti da nove stagioni, ha superato la controversia sul suo doppiatore chiave e co-creatore, e non sembra intenzionata a rallentare presto.

In un'intervista con CinemaBlend, Harmon ha affrontato una fuga di notizie che aveva rivelato che un film Rick and Morty è in lavorazione. "Abbiamo visto la stessa fuga di notizie e quindi ora possiamo confermare che c'è un film in lavorazione."

Jacob Hair è il regista, come confermato anche da Harmon. "Non abbiamo cercato un po'. È assolutamente una rockstar, dire che è una rockstar onestamente sembra banalizzarla perché implica una specie di lampo nella padella, piuttosto eccitante. Voglio dire, Jacob ce l'ha da quando è entrato nella nostra squadra. È stato come aggiungere un pilastro," ha detto.

Jacob Hair è stato il regista supervisore di Rick and Morty per anni ed è parte della serie dalla quarta stagione. Anche se alcuni fan avrebbero voluto un grande nome della regia hollywoodiana per affrontare il film Rick and Morty, è difficile sostenere che ce ne sia uno che conosca la serie e come adattarla per un film più di Hair. Harmon ha detto che non considerava nessun altro per il ruolo.

"Quando abbiamo iniziato a parlare di un film e di chi lo avrebbe diretto, la prima domanda era: 'Jacob può farlo?' Perché sarebbe un sogno, invece di andare a trovare qualcuno che abbia fatto un ottimo lavoro in un altro film animato," spiegò. "Questo è il nostro ragazzo, che ha fatto alcuni dei lavori più straordinari nello show. È come la versione regista di Donald Glover, nel senso che non so se ci sia un limite a ciò che può fare; Non l'abbiamo ancora trovato."

Non c'è ancora una data di uscita per il film Rick and Morty.