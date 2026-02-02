Un giocatore NBA perderà 11,7 milioni di dollari dopo una sospensione di 25 partite per sostanze vietate

HQ

Paul George, giocatore di 35 anni dei Philadelphia 76ers, è stato squalificato per 25 partite senza stipendio per aver violato la politica antidroga della NBA, poiché è stato trovato in assunzione di una medicina impropria. George ha ammesso il suo errore in una dichiarazione, ponendo l'attenzione sulla sua salute mentale.

"Negli ultimi anni ho discusso dell'importanza della salute mentale e, nel corso di recenti cure per un mio problema, ho commesso l'errore di prendere un farmaco improprio. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni e chiedo scusa all'organizzazione dei Sixers, ai miei compagni di squadra e ai tifosi di Philly per le mie decisioni sbagliate durante questo processo."

L'errore costerà a George 11,7 milioni di dollari del suo stipendio di 51,7 milioni, ovvero circa 469.691 dollari per ciascuna delle 25 partite saltate, come riportato da ESPN. La sua squadra risparmierà oltre 5 milioni di dollari in pagamenti della tassa di lusso come parte della sospensione di George.

George sta viaggiando a 16 punti con un tiro dal 38,2% in 27 partite in questa stagione, e ha aiutato i 76ers a raggiungere il sesto posto nella Eastern Conference.